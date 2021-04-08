Вестник Кавказа

Государство получило имущество осужденного пожизненно Рауфа Арашукова

Государство получило имущество осужденного пожизненно Рауфа Арашукова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Недвижимость и транспортные средства экс-сенатора от КЧР, приговоренного к пожизненному заключению Рауфа Арашукова переданы государству, рассказал глава ФССП. В общей сложности это почти 40 объектов.

Собственность бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего сейчас пожизненное тюремное заключение, перешла в доход государства, рассказал глава ФССП Дмитрий Аристов.

По его словам, передача имущества происходила в течение прошлого года. Всего государство получило 24 объекта недвижимости и 15 транспортных средств, причем среди недвижимости числятся квартиры, дома и участки земли.

Напомним, бывший сенатор Рауф и его отец Рауль Арашуковы приговорены к пожизненным срокам за убийства, Арашуков-старший также был уличен в хищении у южных отделений Газпромбанка огромной суммы – более 4,4 млрд рублей.

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