Вестник Кавказа

Верховный суд утвердил пожизненное заключение для отца и сына Арашуковых

Верховный суд утвердил пожизненное заключение для отца и сына Арашуковых
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВС РФ не стал менять приговор для Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, которые приговорены к пожизненному заключению. Ранее в отношении Арашукова-сына было возбуждено новое уголовное дело.

Решение Верховного суда России по уголовным делам в отношении экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова было оглашено сегодня днем.

Суд принял решение оставить в силе вынесенный ранее приговор, согласно которому Арашуковы проведут всю жизнь в тюрьме.

"Решением уголовной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 23 октября 2024 года приговор нижестоящих инстанций Рауфу Арашукову и Раулю Арашукову оставить в силе"

– судья ВС РФ

Напомним, сенатора Рауфа Арашукова задержали в начале 2019 года. Это произошло на закрытом заседании Совфеда, в присутствии генпрокурора, которым тогда был Юрий Чайка, и руководителя СКР Александра Бастрыкина. Назавтра был задержан отец Арашукова, Рауль Арашуков, который ранее занимал пост советника гендиректора "Газпром межрегионгаз".

Отца и сына обвиняли в создании ОПГ. Кроме того, суд установил, что Арашуковы виновны в хищении газа на 4,4 млрд рублей. Еще одно преступление, которое они совершили, – организация убийства нескольких человек. Таким образом они пытались не допустить утечки информации о хищениях.

Неделю назад в отношении Арашукова-младшего было открыто еще одно уголовное дело: следствие полагает, что он дал взятку, чтобы улучшить себе условия отбывания наказания.

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