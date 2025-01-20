Столица Абхазии приняла фестиваль ремесел

В столице Абхазии городе Сухуме сегодня прошел фестиваль местных ремесел и продуктов, участие в котором приняли жители страны, по большей части – молодежь, которые смогли запустить собственные проекты и наладить производство.

В Сухуме прошел фестиваль молодых предпринимателей, которые представили на суд общественности образцы своей продукции, выполненной как в стиле традиционных национальных традиций - абхазских ножей и костюмов, продуктов питания - сыров, аджики, варенья, разных сортов чая, вина – так и многого другого, вплоть до бытовой химии.

Мероприятие посетил абхазский политик Бадра Гунба, который отметил важность развития в стране ремесел и народных искусств, а также малого и среднего бизнеса, передает Sputnik Абхазия.

"Как хорошо, что есть люди, сохраняющие нашу культуру, наши национальные музыкальные инструменты. Хорошо, что есть люди, которые на них играют. И хорошо, что есть гранты в поддержку таких проектов. Такая работа обязательно будет продолжена"

- Бадра Гунба

Политик выступил на фестивале, отметив: на протяжении всей истории Абхазия развивалась как государство с собственной уникальной культурой, и эта культура должна быть сохранена и поддержана на государственном уровне.