Вестник Кавказа

Россия поставит Абхазии дополнительное электричество

Россия поставит Абхазии дополнительное электричество
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Сухум достигли договоренности о дополнительных поставках электричества (перетоке) из России в Абхазию. Их объем составит более 182 млн кВт.ч – стоимость такого количества света составляет 830 млн рублей.

Абхазия получит от России дополнительный переток электричества – еще 182 млн кВт.ч, такое сообщение опубликовало сегодня Минэнерго республики.

В министерстве подчеркнули, что Москва и Сухум заключили соглашение о поставках дополнительного объема электричества, этим стороны намерены обеспечить надежное снабжение электричеством жителей Абхазии.

"Согласно подписанному договору между "Интер РАО" и "Черноморэнерго", объем коммерческого перетока электроэнергии составит 182 млн киловатт часов"

– Минэнерго Абхазии

Стоимость такого количества электричества равняется 830 млн рублей. Однако фактически Абхазии не придется выплачивать их России, так как они будут списаны за счет финансовой помощи, которую РФ недополучила от Абхазии в минувшем году.

Напомним, Абхазия получает электричество по гуманитарному перетоку с 23 декабря прошлого года. Этого должно было хватить Абхазии на срок до середины текущего месяца.

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