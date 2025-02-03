Вестник Кавказа

Абхазия получила из России первую партию новых школьных автобусов

Абхазия получила из России первую партию новых школьных автобусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в столицу Абхазии из России прибыли первые двадцать школьных автобусов – в ближайшие дни они выйдут на маршруты в самых отдаленных районах республики и будут доставлять не только учеников, но и учителей.

Россия сегодня передала Абхазии 20 новых школьных автобусов, сообщает пресс-служба абхазского Минпросвещения.

"Двадцать автобусов для школ Абхазии доставили сегодня из России в Абхазию. Такая договоренность была достигнута во время встреч министров просвещения Абхазии и РФ Инала Габлия и Сергея Кравцова в Москве"

- Минпросвещения Абхазии

Инициативу поддержал первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко, который на встрече с Габлия 1 февраля заверил, что Россия поможет всем школам Абхазии в решении первостепенных по важности задач, передает РИА Новости.

Напомним, Абхазия и Россия договорились о поставках школьных автобусов в республику после визита первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, рассказала ранее первый заместитель и.о. главы Минпросвещения Абхазии Ада Кварчелия, отметив: нуждающиеся сельские школы Абхазии получат первые автобусы уже в текущем месяце. Они будут перевозить не только школьников, но и учителей, добавила она.

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