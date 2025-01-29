Вестник Кавказа

Абхазия получит школьные автобусы от России

Абхазия получит школьные автобусы от России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые школьные автобусы появятся в отдаленных селах Абхазии уже в феврале благодаря помощи России. Они будут перевозить и учеников, и учителей.

Абхазия и Россия договорились о поставках школьных автобусов в республику после визита первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, рассказала первый заместитель и.о. главы Минпросвещения Абхазии Ада Кварчелия.

Она передала, что нуждающиеся сельские школы Абхазии получат первые автобусы уже в текущем месяце. Они будут перевозить не только школьников, но и учителей, добавила Ада Кварчелия в разговоре с изданием Sputnik Абхазии.

Также Сергей Кириенко пообещал школам Абхазии помощь в решении первоочередных задач. Средства будут выделены из федерального бюджета.

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