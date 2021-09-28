Вестник Кавказа

Проход через границу России и Абхазии станет быстрее

Проход через границу России и Абхазии станет быстрее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пропускная способность КПП "Псоу" на российско-абхазской границе увеличится благодаря масштабной реконструкции. О проекте рассказал Сергей Кириенко.

Обновление КПП "Псоу" на границе России и Абхазии значительно увеличит его пропускную способность, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в разговоре с журналистами.

"Понимая важность этого пункта пропуска и для жителей Абхазии, и для туристов, особенно в сезон, реализуется большой проект. Могу сказать, что более 10 млрд рублей выделено на кардинальную реконструкцию этого пункта пропуска, что позволит в разы увеличить пропускную способность в первую очередь по транспорту"

- Сергей Кириенко

Он надеется, что к началу летнего сезона на КПП создадут такие удобства, как туалеты, пункты с водой для питья, более комфортные скамейки и навигация. Также планируется, что будет происходить более быстрое прохождение пункта и заполнение документов на таможне. Для этого выделен отдельный участок земли.

Сергей Кириенко также напомнил, что КПП "Псоу" – один из самых загруженных пунктов на границе РФ на сегодняшний момент.

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