Проход через границу России и Абхазии станет быстрее

Пропускная способность КПП "Псоу" на российско-абхазской границе увеличится благодаря масштабной реконструкции. О проекте рассказал Сергей Кириенко.

Обновление КПП "Псоу" на границе России и Абхазии значительно увеличит его пропускную способность, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в разговоре с журналистами.

"Понимая важность этого пункта пропуска и для жителей Абхазии, и для туристов, особенно в сезон, реализуется большой проект. Могу сказать, что более 10 млрд рублей выделено на кардинальную реконструкцию этого пункта пропуска, что позволит в разы увеличить пропускную способность в первую очередь по транспорту"

- Сергей Кириенко

Он надеется, что к началу летнего сезона на КПП создадут такие удобства, как туалеты, пункты с водой для питья, более комфортные скамейки и навигация. Также планируется, что будет происходить более быстрое прохождение пункта и заполнение документов на таможне. Для этого выделен отдельный участок земли.

Сергей Кириенко также напомнил, что КПП "Псоу" – один из самых загруженных пунктов на границе РФ на сегодняшний момент.