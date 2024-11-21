Вестник Кавказа

Сергей Кириенко посетил Сухумский аэропорт

Сергей Кириенко посетил Сухумский аэропорт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие авиасообщения между Россией и Абхазией обсуждалось сегодня в ходе совещания, которое прошло в восстанавливаемом аэропорту в Сухуме, Сергеем Кириенко и Бадрой Гунба.

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко сегодня находится в Абхазии – в числе прочих объектов в ходе рабочего визита он посетил реконструируемый Сухумский аэропорт, где принял участие в совещании, посвященном возобновлению авиасообщения между РФ и Абхазией.

С абхазской стороны в совещании участвовал Бадра Гунба – глава координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства воздушной гавани.

Участники встречи также поговорили о дальнейших шагах по развитию сотрудничества в этой области.

"Старт и первые рейсы постоянного авиасообщения – это то, о чем давно мечтали люди, причем и в Абхазии, и в России. Есть шанс быстро реализовать эту мечту"

– Кириенко

На данный момент проведено бетонирование взлетно-посадочной полосы, а также обочин. Установка свето-сигнального оборудования приближается к завершению. На летном поле совершены маркировка и планировка. Осуществлены летные проверки, заработали наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, передает Sputnik Абхазия.

Напомним, ранее сообщалось, что первые рейсы аэропорт начнет совершать в начале 2025 года.

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