Вестник Кавказа

Россия поможет Абхазии достроить детскую больницу в Сухуме

Россия поможет Абхазии достроить детскую больницу в Сухуме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия выделит Абхазии 144 миллиона рублей на завершение строительства детской больницы в столице республики городе Сухуме, которое было остановлено из-за нехватки финансирования.

Уже завтра, 10 февраля, Абхазия получит от России 144 млн рублей на завершение строительства Республиканской детской больницы в Сухуме, заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

"Я надеюсь, что через два года в республике будет новая, современная, трехэтажная детская клиническая больница на 66 коек с возможностью проводить сложные медицинские операции"

- Дмитрий Вольвач

Планируется, что на базе новой больницы в Сухуме заработает новый медицинский кластер, который с российской помощью будет оснащен новейшей медицинской техникой, его персонал также будут обучать российские специалисты, передает Sputnik Абхазия.

Строительство больницы, которое велось в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы, ранее было приостановлено из-за нехватки финансирования – вопрос решился после недавнего визита в Абхазию первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Ожидается, что объект общей стоимостью в 800 млн рублей заработает в 2026 году.

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