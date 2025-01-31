Абхазия получила финансовую помощь от России

Минфин РФ подтвердил отправку денежной помощи Абхазии. Средства пойдут на развитие социально-экономической сферы.
Россия передала финансовую помощь Абхазия на развитие социально-экономической сферы в республике. Информация об этом опубликована на интернет-портале Минфина РФ.
"6 февраля 2025 г. в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития Республики"
- сайт Минфина РФ
Это произошло после договоренностей главы Минфина России Антона Силуанова и кандидатом на пост нового президента Абхазии Бадрой Гунбой.
Напомним, что ранее Москва и Сухум договорились о продолжении поддержки абхазских бюджетников за счет средств из России.