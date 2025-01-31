Вестник Кавказа

Абхазия получила финансовую помощь от России

Абхазия получила финансовую помощь от России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минфин РФ подтвердил отправку денежной помощи Абхазии. Средства пойдут на развитие социально-экономической сферы.

Россия передала финансовую помощь Абхазия на развитие социально-экономической сферы в республике. Информация об этом опубликована на интернет-портале Минфина РФ.

"6 февраля 2025 г. в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития Республики"

- сайт Минфина РФ

Это произошло после договоренностей главы Минфина России Антона Силуанова и кандидатом на пост нового президента Абхазии Бадрой Гунбой.

Напомним, что ранее Москва и Сухум договорились о продолжении поддержки абхазских бюджетников за счет средств из России.

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