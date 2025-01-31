Россия продолжит поддерживать бюджетников Абхазии

Российская сторона и далее будет оказывать финансовую помощь работникам бюджетной сферы в Абхазии – об этом стало известно по итогам переговоров с главой Минфина РФ Антоном Силуановым.

Сухум и Москва договорились о том, что абхазские бюджетники продолжат получать поддержку от России, такое заявление сделал политический деятель Бадра Гунба по итогам встречи с российским министром финансов Антоном Силуановым.

По словам Гунбы, возвращение финансовой помощи от России поможет тысячам граждан Абхазии.

"В первую очередь будем обращать внимание на обязательства перед людьми"

– Силуанов

На переговорах также рассматривались такие вопросы, как развитие сотрудничества в сфере финансов и рост российско-абхазского товарооборота.

Глава Минфина РФ заявил, что у Сухума и Москвы есть много совместных экономических проектов.