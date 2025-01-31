Вестник Кавказа

Россия продолжит поддерживать бюджетников Абхазии

IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская сторона и далее будет оказывать финансовую помощь работникам бюджетной сферы в Абхазии – об этом стало известно по итогам переговоров с главой Минфина РФ Антоном Силуановым.

Сухум и Москва договорились о том, что абхазские бюджетники продолжат получать поддержку от России, такое заявление сделал политический деятель Бадра Гунба по итогам встречи с российским министром финансов Антоном Силуановым.

По словам Гунбы, возвращение финансовой помощи от России поможет тысячам граждан Абхазии.

"В первую очередь будем обращать внимание на обязательства перед людьми"

– Силуанов

На переговорах также рассматривались такие вопросы, как развитие сотрудничества в сфере финансов и рост российско-абхазского товарооборота.

Глава Минфина РФ заявил, что у Сухума и Москвы есть много совместных экономических проектов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
655 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ситуация с светом в Абхазии беспокоит Россию

Ситуация с светом в Абхазии беспокоит Россию

Пункт пропуска на границе России и Абхазии: что нужно знать к лету 2025?

Пункт пропуска на границе России и Абхазии: что нужно знать к лету 2025?

В Россию уже ввезли 2,7 тонны мимозы из Абхазии

В Россию уже ввезли 2,7 тонны мимозы из Абхазии

Бадра Гунба может набрать 42% на выборах президента Абхазии – ВЦИОМ

Бадра Гунба может набрать 42% на выборах президента Абхазии – ВЦИОМ

Абхазская мимоза начала поступать в Россию

Абхазская мимоза начала поступать в Россию

Как изменится пункт пропуска на границе с Абхазией к лету?

Как изменится пункт пропуска на границе с Абхазией к лету?

Пункт пропуска с Абхазией начинают реконструировать в Сочи

Пункт пропуска с Абхазией начинают реконструировать в Сочи

Абхазия получит школьные автобусы от России

Абхазия получит школьные автобусы от России

Бороться с майнерами в Абхазии будет оперативный штаб

Бороться с майнерами в Абхазии будет оперативный штаб

ЧП с пропавшим в Абхазии россиянином прокомментировали в посольстве

ЧП с пропавшим в Абхазии россиянином прокомментировали в посольстве

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы