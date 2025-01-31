Ситуация с светом в Абхазии беспокоит Россию

Абхазия в скором времени может в буквальном смысле слова остаться без электричества, предупредили в "Интер РАО" – компании, которая с российской стороны снабжает республику электроэнергией.

Обстановка с энергоснабжением в Абхазии приближается к критической, предупредила член правления компании-поставщика "Интер РАО" Александра Панина.

Она напомнила, что сейчас именно "Интер РАО" поставляет электричество из России в Абхазию. По словам Паниной, скоро согласованный объем поставок российской электроэнергии будет целиком выбран. Однако до сих пор Сухум не обращался официально с запросами о возможности дополнительных поставок, и обсуждение этой темы не ведется.

Член правления уточнила, говоря о сообщениях о переговорах, которые публиковали в СМИ, что дело обстояло обратным образом: в конце прошлого месяца абхазская сторона просила сократить февральские поставки, а не нарастить их, пишет ТАСС.

"Поэтому дальнейшее энергоснабжение потребителей Республики Абхазия вызывает тревогу. Данный вопрос требует незамедлительного решения"

– Панина