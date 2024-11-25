Вестник Кавказа

Как нельзя лечить запор? Лучшее средство от запора. Проктолог

В этом выпуске врач-проктолог, Марьяна Абрицова делится профессиональными рекомендациями о том, как справляться с запорами и заботиться о здоровье кишечника.

Какие слабительные средства можно использовать безопасно, а какие могут навредить вашему организму при длительном применении. Как правильно подготовиться к визиту проктолога, чтобы консультация прошла максимально эффективно и комфортно. Какие признаки могут указывать на более серьезные заболевания, связанные с запорами, и когда важно не откладывать визит к врачу.

 

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