Как нельзя лечить запор? Лучшее средство от запора. Проктолог

В этом выпуске врач-проктолог, Марьяна Абрицова делится профессиональными рекомендациями о том, как справляться с запорами и заботиться о здоровье кишечника.

Какие слабительные средства можно использовать безопасно, а какие могут навредить вашему организму при длительном применении. Как правильно подготовиться к визиту проктолога, чтобы консультация прошла максимально эффективно и комфортно. Какие признаки могут указывать на более серьезные заболевания, связанные с запорами, и когда важно не откладывать визит к врачу.