В Минводах экстренно сел самолет компании "Донавиа"

Сегодня в аэропорт вылета в Минводах вернулся самолет российской авиакомпании "Донавиа", совершавший рейс в Тюмень – причиной стали технические неполадки двигателя авиалайнера.

Пассажирский самолет российской авиакомпании "Донавиа", зарегистрированной в Ростове-на-Дону, сегодня вынужден был отказаться от вылета в Кавказских Минеральных Водах из-за проблем с двигателем, возникшим еще в начале полета, сообщил сайт AVIA-INCIDENT.

Экипаж авиалайнера, следовавшего рейсом AZO6133 из Минеральных Вод в Тюмень, сразу при взлете на взлетно-посадочной еще на скорости в 30 узлов (55 км/ч) почувствовал сильную вибрацию двигателя, командир воздушного судна принял решение отказаться от полета и вернул авиалайнер на стоянку, передает "АиФ-Ростов".

Сейчас самолет проходит техническую проверку, о его пассажирах ничего не сообщается.

Напомним, 2 февраля с похожей неисправностью в аэропорту "Пулково" благополучно приземлился самолет авиакомпании "Азимут" - во время полета на нем сработал сигнал о неисправности двигателя. Самолет выполнял рейс А47040 Тбилиси - Санкт-Петербург, посадка прошла благополучно.