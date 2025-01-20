В Анталью к лету запустят дополнительные рейсы из Минвод

На двух международных направлениях компания "Азимут" запустит к летнему сезону дополнительные рейсы. Больше самолетов полетит в Анталью и Тель-Авив.

О запуске дополнительных авиарейсов к лету сообщает перевозчик "Азимут".

В настоящее время самолеты из Минеральных Вод летают в Анталью пять дней в неделю, весной в силу вступит новое расписание, по нему количество еженедельных рейсов увеличится до шести.

Кроме того, сообщается о дополнительном рейсе из Сочи в Тель-Авив - сейчас самолеты летают ежедневно, с 30 марта появится новый воскресный рейс.