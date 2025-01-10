Вестник Кавказа

"Азимут" будет летать из Сочи в Анталью трижды в неделю

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания "Азимут" со следующего месяца добавит к двум нынешним рейсам по направлению Сочи-Анталья третий. Как рассказали в пресс-службе перевозчика, он будет совершаться по субботам.

Авиаперевозчик Юга России "Азимут" (аэропорт базирования "Платов" в Ростове-на-Дону) скоро начнет летать в Сочи три раза в неделю, рассказали в авиакомпании.

На сегодняшний день самолеты "Азимута" совершают полеты в Сочи дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. С февраля к ним прибавится третий рейс. Он будет осуществляться в субботу. Таким образом, "Азимут" будет летать из Сочи в Анталью и обратно три дня подряд, после чего будет следовать четырехдневный перерыв.

Стоит отметить, что самолеты субботнего рейса будут вылетать из Сочи в 8:30, в пункт назначения они будут прибывать в 10:45, время полета – 2 часа 15 минут. 

Обратно воздушное судно будет стартовать в без четверти полдень, а в Сочи он окажется в 13:40, время в пути – 1 час 55 минут.

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