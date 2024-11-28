Самолет из Тбилиси сел в Санкт-Петербурге с неисправностью

Посадку после включения сигнала о неисправности двигателя совершил 2 февраля в Петербурге самолет "Азимута". Воздушное судно прибыло из Тбилиси.

Вечером в воскресенье в аэропорту "Пулково" благополучно приземлился самолет, прибывший из Тбилиси, во время полета сработал сигнал о неисправности, передает ТАСС.

Рейс Тбилиси - Санкт-Петербург выполнялся российским перевозчиком "Азмут".

"На борту самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А47040 Тбилиси - Санкт-Петербург 2 февраля 2025 года, сработала сигнализация о неисправности. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Пулково в 19:34 мск"

– сообщение авиакомпании

У воздушного судна сработал индикации оборотов одного из двигателей, затем ситуация нормализовалась и самолет совершил посадку.

В компании уточнили, что посадка не была аварийной.