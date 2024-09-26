"Азимут" ждут внеплановые проверки Ространснадзора

ЧП с возгоранием двигателя самолета авиакомпании "Азимут" не осталось незамеченным профильным ведомством. Ространснадзор готовит внеплановую проверку перевозчика.
"Внеплановую, согласованную с Южной транспортной прокуратурой проверку авиакомпании "Азимут" на предмет исполнения авиационного законодательства проведут специалисты Ространснадзора. Ее основная цель - всесторонний анализ работы перевозчика в области обеспечения безопасности полетов"
– Росавиация
Напомним, 24 ноября самолет, прибывший в Анталью из Сочи с российскими туристами совершил жесткую посадку, после чего случилось возгорание двигателя. Все пассажиры и экипаж были благополучно эвакуированы по надувному трапу. Некоторые туристы в пожаре лишились личных вещей и документов.
Причины ЧП устанавливаются, ведется расследование.
"К формированию выводов надо подходить крайне ответственно. Мы не можем себе позволить фантазировать, что-то выдумывать - для тщательной перепроверки фактов, их анализа нужно время"
– Росавиация