Вестник Кавказа

В Москву готов приехать вице-президент США

Джей Ди Вэнс
© Фото: соцсети Джея Ди Вэнса
Правая рука президента США Дональда Трампа не исключил своей приезд в Россию в ближайшее время. Ранее он высказался за перезагрузку отношений между странами.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс может в скором времени приехать в Москву. Об этом сообщил он сам, отвечая на Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос "Известей".

"Конечно!"

– сказал американский вице-президент

В российской столице он примет участие в переговорах по Украине.

Ранее Вэнс выступил с предложением о перезагрузке отношений с Россией. При этом он допустил, что против Москвы могут быть приняты новые санкции.

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