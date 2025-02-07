Правая рука Трампа выступил за перезагрузку отношений России и США

Вице-президент США предложил перезагрузить отношения с Россией. При этом он не исключил введение новых санкций в отношении России.

Американский вице-президент Джеймс Вэнс выступил за перезагрузку российско-американских отношений.

В интервью изданию The Wall Street Journal политик предложил перезагрузить отношения Москвы и Вашингтона в случае успешного урегулирования конфликта на Украине.

Вэнс отметил, что нынешняя изоляция России от Запада сделала ее "младшим партнером Китая". По его словам, администрация Трампа сказала, что Москва добьется большего за переговорами.

При этом он не исключил использования Вашингтоном экономических рычагов воздействия на Россию. Вэнс добавил, что против Москвы могут быть введены новые санкции.

Зачем США новая перезагрузка?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил мотивы администрации Трампа, предлагающей вторую "перезагрузку" отношений Вашингтона и Москвы после неудачной первой, произведенной в 2009 году при президенте Бараке Обаме.

"Пока сложно сказать, как конкретно администрация Трампа видит вторую перезагрузку, есть лишь предложение президента США о возвращении России в состав "Большой семерки". По этим словам можно судить о том, что в идеале администрация хотела бы вернуть Россию к тому статусу, который был у нее до 2014 года, и в целом понятно, зачем: оторвать Россию от Китая", - прежде всего сказал он.

"Об этом давно говорилось в американском информационном поле, эта цель у Вашингтона всегда присутствовала, вопрос состоял лишь в том, как далеко США готовы пойти. Последние заявления Трампа свидетельствуют, что он хотел бы пойти, так сказать, до самого конца, ведь Россия до 2014 года не только была членом G7, но и не находилась ни под каким санкционным давлением. Перезагрузка должна подразумевать снятие с России санкционных ограничений – и тут надо иметь в виду, что эта линия встречает сопротивление в США, и речь не о демократах, а о республиканцах старой гвардии. Также против снятия санкций выступают нынешние европейские союзники США", - отметил Владимир Васильев.

"Учитывая специфику подхода Трампа к внешней политике, можно быть уверенным, что предполагаемое возвращение России в состояние до 2014 года станет элементом различных сделок. Дональд Трамп точно не будет действовать в режиме жеста доброй воли, напротив, он постарается сделать так, чтобы Россия оказалась не столько привязана к Западу, сколько оторвана от Китая. Ему нужно охладить российско-китайские отношения – или прекратить стратегическое партнерство Москвы и Пекина, или, по крайней мере, выхолостить его содержание. На этот план – сделать Россию активным игроком против Китая – работают сейчас те же заявления Трампа, что Украина может с течением времени стать частью России", - подчеркнул американист.

"То есть стоит ожидать, что Трамп поставит условие: пожалуйста, мы вам вернем Украину, но Россия должна быть анти-Китаем. Для трамповской администрации важно добиться экономического и политического удушения Китая, для чего она не против действовать через Россию. Эта стратегия анаконды является для американцев традиционной: они всегда старались окружить Китай кольцом недружественных государств (с севера – Россия, с юга и запада – Индия, Вьетнам, Филиппины, Япония, Корея). Таким образом Вашингтон стремится предотвратить превращение Китая в геополитического соперника США в XXI веке", - заключил Владимир Васильев.