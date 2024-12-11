В Кабардино-Балкарии открылась выставка банка России

Банк России представил в Национальном музее Кабардино-Балкарии фотовыставку монет из драгметаллов, посвященных сказочным героям мультфильмов, писателям, художникам и детям.

В Национальный музей Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня потянулись дети – их привлекла фотовыставка золотых и серебряных монет банка России, посвященных сказочным персонажам, сообщили в музее.

"В Национальном музее КБР открылась фотовыставка "Путешествие в детство", на которой представлены 19 золотых и серебряных монет, выпущенных Банком России. Они посвящены героям народных сказок, персонажам мультипликации, писателям, художникам и детям"

- Нацмузей КБР

Выставка поражает не только детей, но и взрослых: на фотографиях памятных монет отчеканены в серебре и золоте знакомые каждому с детства герои мультфильмов - Крокодил Гена и Чебурашка, Волк и Заяц, Три богатыря, Вини-Пух и Бременские музыканты. Есть монета, посвященная великому российскому поэту и писателю Пушкину, а также художнику Васнецову – это персонажи его картин "Иван-царевич на сером волке" и "Аленушка".

Выставка в Национальном музее КБР будет работать до 28 февраля.