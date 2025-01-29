Мария Захарова: попытки вбить клинья между Россией и Азербайджаном обречены на провал

Спикер МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос "Вестника Кавказа" о попытках поставить под сомнение российско-азербайджанские отношения, подчеркнула наличие огромного количества прочных связей России и Азербайджана как двух союзнических государств и народов с долгой общей историей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе традиционного брифинга ответила на запрос "Вестника Кавказа" о подходе России к отношениям с Азербайджаном и перспективам взаимодействия двух государств. Она подвергла критике дезинформационную кампанию, ведущуюся против российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.

"Наши отношения – России и Азербайджана – имеют длительную историю и закреплены соответствующими документами. Если есть и история, и международно-правовая действующая база этих отношений, то эти два фактора определяют и их будущее", - прежде всего сказала она.

"В отношениях может быть всякое. И мы сейчас это переживаем – и как процесс, так и в наших сердцах. Потому что мы знаем, что волнует официальный Баку. Мы прекрасно понимаем, что трагедия авиакатастрофы [случившаяся с самолетом AZAL 25 декабря 2024 года – прим. ред.], которая унесла жизни и граждан Азербайджана, и граждан нашей страны, переживается очень остро и там, и у нас", - продолжила Мария Захарова.

"Мы понимаем что все это происходит не в безвоздушном пространстве, что очень многие хотят половить в этом какую-то свою удачу. Но удачи им не будет, потому что попытки вбить клинья между народами и странами, у которых такая совместная история и такая зона ответственности, в том числе региональная, и такие перспективы развития – обречены на провал", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Дипломат констатировала, что Москва и Баку – союзники. "У наши стран – России и Азербайджана – партнерские, союзнические отношения. Они всегда так и определялись, ведь таков их характер. Думаю, что именно так к этому и надо относиться", - призвала она, призвав, что информационная кампания против российско-азербайджанских отношений "не может не беспокоить", однако "уровень нашего взаимодействия, глубина и мудрость наших народов позволят преодолеть и этот вызов тоже".

Мария Захарова отдельно обратилась к тем, кто заявляет, будто "у России и Азербайджана вообще нет никакого гуманитарного сотрудничества". "Для тех, кто публикует всю эту неправду, я просто напомню, что в России действует Азербайджанский культурный центр при Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино. Работает Фонд Гейдара Алиева, он реализует многочисленные проекты. Открыт Павильон "Азербайджан" на теории ВДНХ. И в библиотеке Рудомино я регулярно бываю, и павильон "Азербайджан" сама посещала – красивейший, прекраснейший объект нашей, кстати говоря, тоже совместной истории", - перечислила она.

"Недавно, 25 октября в Москве открылось бюро по туризму Азербайджана. Культурно-гуманитарное присутствие Азербайджана в нашей стране подкреплено работой многочисленных азербайджанских национально-культурных автономий, их порядка 100. Также и у России есть активнейшее дипломатическое присутствие в Азербайджане, и у Азербайджана – в России, причем помимо посольства есть азербайджанские генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге", - указала официальный представитель МИД РФ.

"Поэтому всем тем, кто пишут, что "Россию и Азербайджан связывает только один Русский дом в Баку и все, ничего нет" я могу сказать – ну как же ничего? От незнания и от непонимания вбрасываются такие провокационные вещи. Чем ближе и насыщеннее история у стран и народов, тем, наверное, острее переживаются проблемные вопросы. Еще раз подчеркну, что мы готовы к решению подобных проблемных вопросов в конструктивном ключе, о чем неоднократно упоминали. У нас работа ведется и по линии наших дипломатических учреждений, и консульств", - заключила Мария Захарова.