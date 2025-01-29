Вестник Кавказа

Мария Захарова: попытки вбить клинья между Россией и Азербайджаном обречены на провал

Мария Захарова: попытки вбить клинья между Россией и Азербайджаном обречены на провал
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спикер МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос "Вестника Кавказа" о попытках поставить под сомнение российско-азербайджанские отношения, подчеркнула наличие огромного количества прочных связей России и Азербайджана как двух союзнических государств и народов с долгой общей историей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе традиционного брифинга ответила на запрос "Вестника Кавказа" о подходе России к отношениям с Азербайджаном и перспективам взаимодействия двух государств. Она подвергла критике дезинформационную кампанию, ведущуюся против российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.

"Наши отношения – России и Азербайджана – имеют длительную историю и закреплены  соответствующими документами. Если есть и история, и международно-правовая действующая база этих отношений, то эти два фактора определяют и их будущее", - прежде всего сказала она.

"В отношениях может быть всякое. И мы сейчас это переживаем – и как процесс, так и в наших сердцах. Потому что мы знаем, что волнует официальный Баку. Мы прекрасно понимаем, что трагедия авиакатастрофы [случившаяся с самолетом AZAL 25 декабря 2024 года – прим. ред.], которая унесла жизни и граждан Азербайджана, и граждан нашей страны, переживается очень остро и там, и у нас", - продолжила Мария Захарова.

"Мы понимаем что все это происходит не в безвоздушном пространстве, что очень многие хотят половить в этом какую-то свою удачу. Но удачи им не будет, потому что попытки вбить клинья между народами и странами, у которых такая совместная история и такая зона ответственности, в том числе региональная, и такие перспективы развития – обречены на провал", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Дипломат констатировала, что Москва и Баку – союзники. "У наши стран – России и Азербайджана – партнерские, союзнические отношения. Они всегда так и определялись, ведь таков их характер. Думаю, что именно так к этому и надо относиться", - призвала она, призвав, что информационная кампания против российско-азербайджанских отношений "не может не беспокоить", однако "уровень нашего взаимодействия, глубина и мудрость наших народов позволят преодолеть и этот вызов тоже".

Мария Захарова отдельно обратилась к тем, кто заявляет, будто "у России и Азербайджана вообще нет никакого гуманитарного сотрудничества". "Для тех, кто публикует всю эту неправду, я просто напомню, что в России действует Азербайджанский культурный центр при Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино. Работает Фонд Гейдара Алиева, он реализует многочисленные проекты. Открыт Павильон "Азербайджан" на теории ВДНХ. И в библиотеке Рудомино я регулярно бываю, и павильон "Азербайджан" сама посещала – красивейший, прекраснейший объект нашей, кстати говоря, тоже совместной истории", - перечислила она.

"Недавно, 25 октября в Москве открылось бюро по туризму Азербайджана. Культурно-гуманитарное присутствие Азербайджана в нашей стране подкреплено работой многочисленных азербайджанских национально-культурных автономий, их порядка 100. Также и у России есть активнейшее дипломатическое присутствие в Азербайджане, и у Азербайджана – в России, причем помимо посольства есть азербайджанские генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге", - указала официальный представитель МИД РФ.

"Поэтому всем тем, кто пишут, что "Россию и Азербайджан связывает только один Русский дом в Баку и все, ничего нет" я могу сказать – ну как же ничего? От незнания и от непонимания вбрасываются такие провокационные вещи. Чем ближе и насыщеннее история у стран и народов, тем, наверное, острее переживаются проблемные вопросы. Еще раз подчеркну, что мы готовы к решению подобных проблемных вопросов в конструктивном ключе, о чем неоднократно упоминали. У нас работа ведется и по линии наших дипломатических учреждений, и консульств", - заключила Мария Захарова.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
605 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лавров отправится на СМИД G20

Лавров отправится на СМИД G20

Действия Еревана не направлены против других стран – МИД РА

Действия Еревана не направлены против других стран – МИД РА

МИД России осудил фейки вокруг ситуации с Русским домом в Баку

МИД России осудил фейки вокруг ситуации с Русским домом в Баку

В МИД России подтвердили настрой на диалог с США

В МИД России подтвердили настрой на диалог с США

Посол Копыркин рассказал о визитах Лаврова и Матвиенко в Армению

Посол Копыркин рассказал о визитах Лаврова и Матвиенко в Армению

Отказ от ЕАЭС серьезно ударит по Армении – Михаил Галузин

Отказ от ЕАЭС серьезно ударит по Армении – Михаил Галузин

Россия готова восстановить отношения с Грузией – МИД РФ

Россия готова восстановить отношения с Грузией – МИД РФ

МИД РФ: договор Азербайджана и Армении должен обеспечить долгосрочный мир

МИД РФ: договор Азербайджана и Армении должен обеспечить долгосрочный мир

Мария Захарова: Москва, Баку и Тегеран заинтересованы в расширении коридора &quot;Север-Юг&quot;

Мария Захарова: Москва, Баку и Тегеран заинтересованы в расширении коридора "Север-Юг"

Россия готова завершить действия по регистрации Русского дома в Баку

Россия готова завершить действия по регистрации Русского дома в Баку

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы