Союзнические связи России и Азербайджана неразрушимы

В информационном поле появляется все больше сообщений о нарастании кризиса в отношениях России и Азербайджана. Но так ли это на самом деле и кому выгодны такие заявления? Давайте разберемся вместе.

Крушение самолета AZAL в Актау 25 декабря 2024 года стало общим шоком и общей трагедией российского и азербайджанского народов. В обеих странах скорбели по погибшим, оба государства в координации друг с другом и с Казахстаном немедленно начали расследование аварии. Как только сформировалась предварительная картина катастрофы – лайнер получил внешние повреждения на подлете к Грозному при исполнении плана "Ковер", потерял большую часть управляемости и улетел в Актау – президент России Владимир Путин, признав российскую ответственность, принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

И в то же время крушение самолета AZAL в Актау стало праздником, иначе не скажешь, для всех врагов союзнических отношений России и Азербайджана. Лоббисты российско-азербайджанского раскола, оставшиеся не у дел после 22 февраля 2022 года и 20 сентября 2023 года, достали старые методички и вновь выбрались в информационное пространство, чтобы попытаться обратить переживающие одно и то же горе российский и азербайджанский народ друг против друга. События последнего месяца стали весьма отрезвляющим опытом для тех, кто годами боролся против деструктивных сил в медийных и политических кругах, защищал и укреплял отношения Москвы и Баку: враги союзничества двух государств не сдаются и готовы использовать любой предлог, чтобы возобновить подрывную деятельность.

Значительная часть этих провокаторов, ранее лоббировавших в РФ антиазербайджанские интересы Армении, де-факто лишилась работы с окончательным разворотом внешнего курса правительства Никола Пашиняна на Запад: Еревану их услуги не нужны, а сами они – неприятны (наиболее одиозным фигурам даже запретили въезд в Армению). Однако ни это, ни принципиальный настрой Кремля на всемерное сближение с Баку не побудило их сменить род деятельности, они просто затаились. Сейчас они вредят российско-азербайджанским связям как будто без всякой реальной цели, ведь расположение армянских властей им это не вернет – Пашиняну безразлично состояние отношений Москвы и Баку – а российским властям их провокации только мешают выстраивать внешнюю политику. Получается, что тему катастрофы в Актау они и другие разжигатели используют в соответствии с интересами единственного бенефициара ослабления контактов России и Азербайджана – противостоящих им политических кругов на Западе.

Простое размышление о том, кому выгодно, чтобы в российско-азербайджанских отношениях сформировался кризис – западным противникам обоих государств, сторонникам постоянной напряженности на Южной Кавказе – позволяет понять, что происходит на самом деле. Активизированы антироссийские и антиазербайджанские агенты (зачастую это одни и те же люди) для насыщения информационного пространства русофобскими и тюркофобскими заявлениями. Из уст "экспертов" опять звучат абсурдные по смыслу и преступные по сути призывы к военному конфликту между Москвой и Баку, которые потом тиражируются, становятся поводами для других провокаций, ситуация искусственно накаляется, и вот уже происходит обмен вызовами послов в МИДы, что тоже, не стоит сомневаться, наши общие враги постараются обратить в свою пользу.

Враги атакуют нас, Россию и Азербайджан, прямо во время траура, пока слезы по жертвам катастрофы еще не высохли, а расследование не завершено. Они пользуются трудным моментом, внушают Азербайджану, что Москва станет скрывать факты, а России – что Баку использует ситуацию против нее. И то, и другое – ложь, у Москвы нет причин проявлять несправедливость к единственному настоящему союзнику на Южном Кавказе, а Баку абсолютно правомерно требует объективного следствия. Если не поддаваться провокациям профессиональных истериков, то даже сомнения не возникнет в том, что катастрофа AZAL будет расследована, ее виновники установлены и наказаны, а российско-азербайджанские связи останутся на высочайшем союзном уровне. Ни у России, ни у Азербайджана нет интереса портить отношения друг с другом, следовательно, они сделают все необходимое, чтобы этого не случилось.

Вызовы Рахмана Мустафаева в МИД РФ и Михаила Евдокимова в МИД АР – проявления совместной работы российских и азербайджанских властей по противостоянию деструктивной деятельности их недоброжелателей, признак того, что Москва и Баку находятся в постоянном и открытом диалоге, серьезно относятся к двусторонним отношениям и тщательно отслеживают их состояние. Россия и Азербайджан являются союзниками не на словах, а на деле, и союз двух государств не случаен, а определен как всей историей их отношений, так и богатством многолетних экономических, политических и гуманитарных связей. Это гармоничный и устойчивый союз, в котором каждый получает то, чего ожидает от партнера. И что бы нам ни врали враги, неразрушимые российско-азербайджанские отношения не пошатнутся.

К большому сожалению всех, кто работает на укрепление контактов Москвы и Баку, вредители не выведутся еще долго. Поэтому так важно постоянно говорить правду и о характере связей России и Азербайджана, и об их перспективах. Нельзя отдавать информационное поле в руки глобальной "партии войны" и ее агентов. Все проблемы необходимо обсуждать открыто и честно, с пониманием собственных национальных интересов и интересов своих партнеров. Россию и Азербайджан, помимо прочего, объединяет интерес к обеспечению справедливости – и справедливость в нашей общей трагедии самолета AZAL 25 декабря 2024 году обязательно будет обеспечена.