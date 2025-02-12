Госнефтефонд Азербайджана инвестировал почти 35 млн евро в итальянскую компанию

Госнефтефонд Азербайджана стал соинвестором компании Italo, которая является оператором высокоскоростных ж/д путей.
Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал порядка 35 млн евро в итальянскую компанию Italo, которая управляет высокоскоростными железными дорогами.
Как сообщили в ГНФАР, решение является частью стратегии диверсификации портфеля инвестиций.
Отметим, что Italo является первой частной компанией, которая занимается перевозками на высокоскоростных железных дорогах в Италии. Компания располагает более полусотней поездов, которые способны развить скорость до 360 км/ч.