Вестник Кавказа

Госнефтефонд Азербайджана инвестировал почти 35 млн евро в итальянскую компанию

Госнефтефонд Азербайджана инвестировал почти 35 млн евро в итальянскую компанию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госнефтефонд Азербайджана стал соинвестором компании Italo, которая является оператором высокоскоростных ж/д путей.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал порядка 35 млн евро в итальянскую компанию Italo, которая управляет высокоскоростными железными дорогами. 

Как сообщили в ГНФАР, решение является частью стратегии диверсификации портфеля инвестиций. 

Отметим, что Italo является первой частной компанией, которая занимается перевозками на высокоскоростных железных дорогах в Италии. Компания располагает более полусотней поездов, которые способны развить скорость до 360 км/ч.

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