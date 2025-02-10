Вестник Кавказа

Азербайджан увеличил показатели по железнодорожным перевозкам в январе

Азербайджан увеличил показатели по железнодорожным перевозкам в январе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Показатели по железнодорожным перевозкам увеличились в Азербайджане. Это касается как пассажирского, так и грузового транспорта.

В январе 2025 года железнодорожным транспортом в Азербайджане воспользовались 713 тыс пассажиров, что на 14% больше показателей прошлого года, говорят данные Госкомстата.

Увеличились и показатели грузовых железнодорожных перевозок до 1,5 млн т. Рос составил 9%. В среднем за 24 часа загружалось 436 вагонов, а разгружался 421 вагон.

Напомним, что метро Баку обслужило почти 18 млн пассажиров за январь 2025 года. Это на 4,2% больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

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