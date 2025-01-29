Вестник Кавказа

Метро Баку перевезло 18 млн человек за январь

Метро Баку перевезло 18 млн человек за январь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За первый месяц текущего года Бакинский метрополитен обслужил почти 18 млн пассажиров, что на 4,2% больше прошлогодних показателей. Самым загруженным днем стало 10 января.

Январь 2025 года для метро Баку выдался особенно загруженным: оно обслужило почти 18 млн пассажиров. Это на 4,2% больше показателей 2024 года за аналогичный период, рассказали в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Наибольшее число пассажиров воспользовались метро столицы Азербайджана 10 января (около 700 тыс человек), наименьшее – 17 января (300 тыс человек).

Напомним, что метро Баку будет расширено на 10 станций: расширятся "Зеленая" и "Фиолетовая" линии.

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