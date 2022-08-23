В Баку будут построены 10 новых станций метро

О планах по расширению метро в Баку поведал председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев.
"Планируется строительство 10 новых станций, а 4 станции будут соединены. Эти 10 станций – продление «Фиолетовой линии» до проспекта Бабека и «Зеленой линии» до станции метро «Ази Асланов»"
– Анар Рзаев
Продление "Зеленой линии" позволит сократить трафик в центре города, новые станции будут востребованы у тех пассажиров, которые едут в торговый центр в Ходжасане, пояснил он. А новые станции на "Фиолетовой линии" снизят давление на станцию "20 Января" и позволят шире использовать станции "Автовокзал" и "Ходжасан".
"В результате реализации данных проектов метро сможет перевозить еще 88 миллионов пассажиров в год. Метро будет осуществлять перевозки внутри города"
– Анар Рзаев