До аэропорта в Баку проложат железнодорожную линию

Аэропорт Гейдар Алиев свяжут железнодорожной веткой с одним из поселков в Баку. Также транспортные власти Азербайджана запустят ряд пригородных линий.
Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку соединят железнодорожной веткой с поселком Ени Сураханы, сообщил Анар Рзаев, руководитель республиканского агентства наземного транспорта.
В транспортном комплексе Азербайджана планируют также увеличить количество составов на Абшеронской кольцевой дороге.
Транспортные власти намерены запустить путь Гюздек-Гарадаг, а также пусть поезда по существующим дорогам, эксплуатация которых была ранее остановлена. Это Забрат 2 –Албалы, а также линия Бакыханов – Говсан, передает Trend.