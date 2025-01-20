Вестник Кавказа

До аэропорта в Баку проложат железнодорожную линию

До аэропорта в Баку проложат железнодорожную линию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Гейдар Алиев свяжут железнодорожной веткой с одним из поселков в Баку. Также транспортные власти Азербайджана запустят ряд пригородных линий.

Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку соединят железнодорожной веткой с поселком Ени Сураханы, сообщил Анар Рзаев, руководитель республиканского агентства наземного транспорта. 

В транспортном комплексе Азербайджана планируют также увеличить количество составов на Абшеронской кольцевой дороге. 

Транспортные власти намерены запустить путь Гюздек-Гарадаг, а также пусть поезда по существующим дорогам, эксплуатация которых была ранее остановлена. Это Забрат 2 –Албалы, а также линия Бакыханов – Говсан, передает Trend.

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