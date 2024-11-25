"Азимут" сможет летать из Северной Осетии в Баку

Компания "Азимут" получила допуск от Росавиации на полеты между столицами Северной Осетии и Азербайджана. Полеты временно остановили в декабре.

Росавиация выдала допуск авиакомпании "Азимут" на полеты между Владикавказом и Баку, говорится в материалах ведомства.

Компания сможет летать между городами не более семи раз еженедельно. Запуск рейсов будет обсуждаться только после появления летнего расписания.

В конце 2024 года "Азимут" приостановил все полеты в Азербайджан. Аэропорты Баку и Гянджи забрали у перевозчика слоты на рейсы из Минвод и Сочи.

Ранее Ространснадзор провел проверку авиаперевозчика "Азимут" на предмет соблюдения воздушного законодательства. Это произошло после инцидента в Анталье этой осенью.