Вестник Кавказа

"Азимут" сможет летать из Северной Осетии в Баку

"Азимут" сможет летать из Северной Осетии в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания "Азимут" получила допуск от Росавиации на полеты между столицами Северной Осетии и Азербайджана. Полеты временно остановили в декабре.

Росавиация выдала допуск авиакомпании "Азимут" на полеты между Владикавказом и Баку, говорится в материалах ведомства.

Компания сможет летать между городами не более семи раз еженедельно. Запуск рейсов будет обсуждаться только после появления летнего расписания.

В конце 2024 года "Азимут" приостановил все полеты в Азербайджан. Аэропорты Баку и Гянджи забрали у перевозчика слоты на рейсы из Минвод и Сочи.

Ранее Ространснадзор провел проверку авиаперевозчика "Азимут" на предмет соблюдения воздушного законодательства. Это произошло после инцидента в Анталье этой осенью.

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