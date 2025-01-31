Вестник Кавказа

Президенты России и Азербайджана могут обсудить вопрос о закрытии Русского дома в Баку - Песков

Президенты России и Азербайджана могут обсудить вопрос о закрытии Русского дома в Баку - Песков
© Фото: сайт президента Азербайджана
В Кремле считают закрытие Русского дома в Баку недоразумением. Песков предположил, что этот вопрос могли бы обсудить Владимир Путин и Ильхам Алиев.

Закрытие Русского дома (представительство Россотрудничества) в столице Азербайджана оценивается российской стороной как недоразумение, которое может быть урегулировано, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нота о прекращении деятельности Русского дома была направлена азербайджанской стороной 3 февраля - у российской организации отсутствует регистрация в качестве юрлица.

"Мы сожалеем в этой связи. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов"

– Песков

Кремль планирует решать ситуацию через диалог, "руководствуясь традиционно добрыми отношениями" между Москвой и Баку, подчеркнул он. Песков не исключил, что президенты Путин и Алиев могут обсудить вопрос закрытия Русского дома.

"Если будут контакты на высшем уровне, не исключаем, что этот вопрос может обсуждаться и в диалоге двух глав государств"

– Песков

РФ готова к сотрудничеству и регистрации учреждения в соответствии с законодательством Азербайджана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1440 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия осталась лидером по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана

Россия осталась лидером по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана

Турпоток в Азербайджан вырос в январе

Турпоток в Азербайджан вырос в январе

Мария Захарова: Москва, Баку и Тегеран заинтересованы в расширении коридора &quot;Север-Юг&quot;

Мария Захарова: Москва, Баку и Тегеран заинтересованы в расширении коридора "Север-Юг"

Россия готова завершить действия по регистрации Русского дома в Баку

Россия готова завершить действия по регистрации Русского дома в Баку

Российских туристов в Грузии и Азербайджане стало больше

Российских туристов в Грузии и Азербайджане стало больше

Азербайджан в четыре раза увеличил экспорт сливочного масла в Россию

Азербайджан в четыре раза увеличил экспорт сливочного масла в Россию

Азербайджан примет участие в конкурсе &quot;Интервидение-2025&quot; в Москве

Азербайджан примет участие в конкурсе "Интервидение-2025" в Москве

Павильон &quot;Азербайджан&quot; запустил проект &quot;Точка зрения&quot;. Первый гость – посол Рахман Мустафаев

Павильон "Азербайджан" запустил проект "Точка зрения". Первый гость – посол Рахман Мустафаев

МИД РФ раскритиковал армянского журналиста за вопрос о напряженности в отношениях России и Азербайджана

МИД РФ раскритиковал армянского журналиста за вопрос о напряженности в отношениях России и Азербайджана

Мария Захарова назвала бенефициара фейков вокруг катастрофы рейса AZAL

Мария Захарова назвала бенефициара фейков вокруг катастрофы рейса AZAL

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы