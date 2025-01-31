Президенты России и Азербайджана могут обсудить вопрос о закрытии Русского дома в Баку - Песков

В Кремле считают закрытие Русского дома в Баку недоразумением. Песков предположил, что этот вопрос могли бы обсудить Владимир Путин и Ильхам Алиев.

Закрытие Русского дома (представительство Россотрудничества) в столице Азербайджана оценивается российской стороной как недоразумение, которое может быть урегулировано, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нота о прекращении деятельности Русского дома была направлена азербайджанской стороной 3 февраля - у российской организации отсутствует регистрация в качестве юрлица.

"Мы сожалеем в этой связи. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов"

– Песков

Кремль планирует решать ситуацию через диалог, "руководствуясь традиционно добрыми отношениями" между Москвой и Баку, подчеркнул он. Песков не исключил, что президенты Путин и Алиев могут обсудить вопрос закрытия Русского дома.

"Если будут контакты на высшем уровне, не исключаем, что этот вопрос может обсуждаться и в диалоге двух глав государств"

– Песков

РФ готова к сотрудничеству и регистрации учреждения в соответствии с законодательством Азербайджана.