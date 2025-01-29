Россия готова завершить действия по регистрации Русского дома в Баку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с Русским домом (представительством Россотрудничества) в столице Азербайджана Баку.

В МИД РФ высказались по поводу ситуации вокруг представительства Россотрудничества в Баку. Соответствующее заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подтвердила, что азербайджанская сторона направила Москве уведомление о прекращении деятельности Русского дома, и оно было получено по дипломатическим каналам.

"В ответ российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома в соответствии с законодательством Азербайджанской республики на основании двустороннего межправительственного соглашения об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров"

– Мария Захарова

Она добавила, что российская сторона неоднократно предлагала обсудить этот вопрос по дипломатическим каналам в рамках соответствующих консультаций.

"Эти предложения направлялись и в письменном виде азербайджанской стороне, поэтому мы рассчитываем, что данный вопрос будет решен в положительном ключе"

– Мария Захарова

Ранее сегодня пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос о Русском доме, напомнил, что работа подобных организаций регулируется законодательством Азербайджана, в соответствии с принципом взаимности и двусторонними соглашениями.

Дипломат уточнил, что российская сторона была проинформирована о том, что Российский информационно-культурный центр (РИКЦ, или Русский Дом, он же представительство Россотрудничества в Азербайджане), не зарегистрирован как юридическое лицо, что является нарушением законодательства Азербайджана. По его словам, третьего февраля Москве была направлена нота о прекращении его деятельности.

"Таким образом, в соответствии с решением Азербайджанской стороны о прекращении деятельности Русского Дома в нашей стране, от Российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении"

– Айхан Гаджизаде