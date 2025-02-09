Вестник Кавказа

Армия Турции провела военную операцию на севере Ирака

Армия Турции провела военную операцию на севере Ирака
© Фото: Anadolu
Войска Турции ликвидировали двоих членов РПК на севере Ирака. Также задержаны более 280 человек внутри страны, которые связаны с организацией.

Армия Турция провела военную операцию против вооруженных формирований "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака, поведала пресс-служба оборонного ведомства Турции. 

Анкара проводит в регионе операции Gara и Pence-Kilit. Военным Турции удалось выявить боевиков РПК и провести атаку. Уничтожены два боевика организации. 

Ранее правоохранители Турции задержали 282 человека, которые подозреваются в связях с РПК. Рейд спецслужб охватил 51 провинцию страны. 

Напомним, что в Турции РПК признана запрещенной террористической организацией.

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