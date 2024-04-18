Вестник Кавказа

Макрон готов к переговорам с Путиным

Эммануэль Макрон
© Фото: сайт президента России
Французский лидер сообщил о возможности проведения переговоров с главой российского государства. Последний раз они проводили переговоры более двух лет назад.

Президент Франции может провести переговоры с российским лидером. Об этом сам Эммануэль Макрон сказал в интервью французским СМИ.

Он акцентировал внимание на том, что готов пойти на этот шаг, если это поможет украинскому урегулированию, пишет газета La Depeche.

"Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине"

– Эммануэль Макрон

Напомним, предыдущий разговор президентов РФ и Франции состоялся в сентябре 2022 года.

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