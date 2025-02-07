Вестник Кавказа

Абхазской мимозы к празднику хватит всем

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на ранний старт поставок мимозы из Абхазии, их объем к первому весеннему празднику – Международному Женскому Дню 8 Марта – сокращен в нынешнем сезоне не будет, заверили в Краснодарской таможне.

С начала "мимозового сезона" в нынешнем году из Абхазии в Россию через Краснодарскую таможню поступили более 45 т веточек акации серебристой, и поставки с каждым днем растут, сообщила пресс-секретарь службы Краснодарской таможни по г. Сочи Марина Жупанова.

"Первые партии мимозы (акации серебристой) в РФ начали ввозить в этом году из Республики Абхазия необычно рано, "цветочные" декларации были поданы уже в конце января"

- Марина Жупанова

Раннее начало "цветочного сезона" спровоцировала теплая зима, благодаря который цветы растения начали распускаться раньше. Но это не значит, что к первому весеннему празднику она закончится – поставки растут, и только за последние сутки в страну было ввезено 2,6 т веток акации, отметила пресс-секретарь, передает "Интерфакс".

Основные поставки мимозы пойдут в конце февраля и будут длиться до первых чисел марта – годом ранее в Россию ввезли 240 т мимозы, в нынешнем году поставки будут не меньше, заверила представитель таможни.

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