Вестник Кавказа

Водолазы очистили дно Черного моря от 4 т мазута

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Со дна Черного моря около пляжей Анапы водолазы вытащили 90 мешком с мазутом за вчерашний день. Это около 4 т загрязненного грунта.

Около 90 мешком с загрязненным грунтом водолазы собрали со дна Черного моря в селе Витязево и около пляжа "Джемете" в Анапе, рассказал представитель краснодарского МЧС Александр Субочев.

 "Накануне в районе причала Витязево водолазы совершили 28 парных спусков. В результате они собрали 50 мешков мазута и загрязненного грунта. В районе пляжа "Джемете" - 30 парных спусков. Там собрано 40 мешков"

- Александр Субочев

Он подчеркнул, что один мешок имеет вес в 50 кг. Соответственно, водолазы очистили дно Черного моря от 4 т мазута.

Напомним, что судьба курортного сезона в Анапе решится в марте, по мнению туроператоров. Тогда Роспотребнадзор проведет оценку пляжей и курортов на Черном море.

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