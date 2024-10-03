Вестник Кавказа

Суд зачитал приговор организатору и гидам смертельного восхождения на Эльбрус

Суд зачитал приговор организатору и гидам смертельного восхождения на Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Эльбрусском районном суде в Кабардино-Балкарии зачитали приговор организатору и гидам похода на Эльбрус в 2021 году, в котором погибли пять альпинистов.

Ближайшие годы организатор и инструкторы-проводники восхождения на Эльбрус, в котором погибли пятеро альпинистов, проведут за решеткой – таков приговор Эльбрусского районного суда в Кабардино-Балкарии (КБР), оглашенный сегодня.

Организатор смертельного восхождения приговорен к 5 годам 7 месяцам колонии общего режима, его двое инструкторов-проводников, которые тоже участвовали в восхождении в 2021 году, получили 3 года 2 месяца и 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в суде, передает "Интерфакс".

Суд принял во внимание тот факт, что организатор и гиды не смогли обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, а при организации турпохода не были учтены погодно-климатические особенности в районе восхождения, что и стало причиной их гибели.

Следствие доказало, что некоторые инструкторы, участвовавшие в восхождении, не обладали нужными навыками по альпинизму и горному туризму, а их количество было меньше необходимого.

Напомним, 23 сентября 2021 года группа из 16 альпинистов начала восхождение на Эльбрус, однако после ухудшения погоды запросила помощь спасателей. Во время спуска погибли пять человек, еще девять альпинистов получили травмы.

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