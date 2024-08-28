Вестник Кавказа

Канатных дорог на "Эльбрусе" станет втрое больше

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курорт "Эльбрус" в горах КБР пройдет модернизацию. Возрастет количество канатных дорог, улучшится инфраструктура.

Всесезонный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии вскоре будет модернизирован и прирастет новыми канатками.

"К 2027 году на "Эльбрусе" планируется увеличить число канатных дорог с трех до девяти... Также будут доступны все необходимые услуги, в том числе прокат снаряжения, ресторан, кофейня, детский клуб и аптека"

– сообщение "Кавказ.РФ"

Обновление курорта позволит довести туристический поток до 1 млн человек за год. Сегодня на "Эльбрусе" туристам доступны 23 км трасс на южных склонах знаменитой горы.

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