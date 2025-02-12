Вестник Кавказа

Свет и вода пропали у части жителей Каспийска

ЛЭП
© Фото: Telegram-канал “Дагэнерго“
Авария в Каспийске оставила без света и воды часть горожан. Информация о сроках восстановления энергоснабжения и водоснабжения пока не поступала.

В Каспийске осталась без света и воды часть местных жителей. Об этом сказано в сообщении, размещенном 19 февраля в Telegram-канале "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ".

Энергоснабжение и водоснабжение пропали из-за аварии, произошедшей на подстанции Каспийской ТЭЦ.

"На подстанции Каспийской ТЭЦ, находящейся вне зоны ответственности филиала "Дагэнерго", произошло технологическое нарушение. В результате временно оказались обесточены потребители трех подстанций филиала "Дагэнерго", которые снабжаются электроэнергией от указанной подстанции Каспийской ТЭЦ"

– пресс-служба компании

В свою очередь, в управлении по делам ГО и ЧС Каспийска поведали, что отключены две линии 110кВ, которые питают подстанцию ЦЭС-ЗТМ.

"По информации диспетчера городских электросетей, поступают звонки об отсутствии электроэнергии по всем фидерам ЗТМ. Причина выясняется"

– пресс-служба управления

Со своей стороны, в Каспийском горводоканале обратили внимание на то, что отключения света спровоцировали перебои в водоснабжении.

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