Пожар на подстанции обесточил села в Дагестане

Трансформатор сгорел на подстанции в Кизилюртовском районе, в результате электричество пропало в нескольких населенных пунктах Дагестана. Когда в села вернется свет – неизвестно.

ЧП случилось сегодня рано утром на подстанции в Кизилюртовском районе, сообщение распространили Кизилюртовские РЭС.

Уточняется, что речь идет о пожаре на подстанции. Позже было опубликовано фото сгоревшего трансформатора.

Сначала сообщалось, что электричество пропало в трех селах: Чонтаул, Манапкала и Гоксу. Менее чем через час появилась информация о том, что света нет еще в двух селах: Зубутли-Миатли и Гадари.

Когда удастся вернуть энергоснабжение, не указывается.