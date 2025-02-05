Вестник Кавказа

Газ полностью вернулся в Тбилиси

Газ полностью вернулся в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По истечении трех суток после масштабной аварии на газопроводе в Тбилиси подачу газа удалось вернуть всем абонентам. Причина масштабной аварии, оставившей без тепла 150 тыс абонентов, пока не установлена.

Последствия повреждения центрального газопровода в Тбилиси удалось устранить на сто процентов через три дня после аварии, отчиталась газоснабжающая компания Tbilisi Energy.

ЧП случилось на центральном газопроводе вечером в воскресенье. Что именно произошло с трубой – пока не известно, однако не исключено вмешательство третьего лица. Газ в домах стал пропадать постепенно, и в несколько этапов без него остались 150 тыс абонентов. Так как центрального отопления в Тбилиси нет, и люди греются газовыми приборами, то с исчезновением газа из домов пропало и тепло.

Снова подавать газ стали в понедельник днем. За несколько дней он вернулся во все дома.

В связи с ЧП жители Тбилиси направляли жалобы в Нацкомиссию по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC). Структура решила провести публичные слушания по этой проблеме. Они состоятся на следующей неделе, 17 февраля.

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