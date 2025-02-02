Крупная авария оставила 150 тыс жителей Тбилиси без отопления

Центральный газопровод в Тбилиси получил повреждения по неизвестной причине. Из-за нее подачи газа лишились порядка 150 тыс жителей столичных районов Ваке и Сабуртало, рассказали в энергокомпании Tbilisi Energy.
"По неизвестным причинам был поврежден центральный 500-миллиметровый газопровод, снабжающий Ваке-Сабуртало. Технические группы "Тбилиси Энерджи" уже работают над восстановлением газопровода"
- Tbilisi Energy
Предполагается, что повреждения на газопроводе появились из-за действий третьих лиц.
Полностью справиться с последствиями аварии сотрудники компании смогут только к вечеру 11 февраля, однако уже в течение сегодняшнего дня в некоторых домах может возобновиться подача газа.
Напомним, что в Тбилиси температура воздуха ночью упала до -1 градуса, днем она поднимется до +4. Во многих домах районов Ваке и Сабуртало установлены индивидуальные газовые системы, вышедшие из строя из-за аварии.