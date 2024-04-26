Вестник Кавказа

Москва передала Азербайджану находящихся в розыске 7 человек

Москва передала Азербайджану находящихся в розыске 7 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджан из России экстрадировали 7 человек. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК Азербайджана.

Семеро человек, которые находятся в международном розыске, экстрадированы в Азербайджан из России, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Ходатайства об экстрадиции семерых граждан страны были удовлетворены Москвой в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

В надзорном органе Азербайджана отметили, что экстрадированный обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК АР. Они были объявлены в международный розыск.

Подчеркивается, что их задержали на территории России и доставили в Азербайджан в сопровождении конвоя Пенитенциарной службы Минюста.

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