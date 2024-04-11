Россия экстрадировала в Казахстан серийного мошенника

В 2022 и 2023 годах мужчина обманным путем получил сотни миллионов тенге. Ближайшие 5-10 лет он может провести за решеткой.

Россия выдала Казахстану мужчину, подозреваемого в серийном мошенничестве. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 26 апреля в Генеральной прокуратурой республики.

"В период с 2022 по 2023 год злоумышленник под предлогом поставки оптовых партий продуктов питания из-за рубежа обманным путем завладел денежными средствами девяти предпринимателей на общую сумму 470 млн тенге"

– пресс-служба ведомства

Там также подчеркнули, что после совершения преступления фигуранту уголовного дела удалось скрыться.

"В связи с этим он был объявлен в международный розыск и в декабре прошлого года задержан на территории Москвы"

– надзорный орган

После этого мужчину поместили в следственный изолятор. Ему грозит конфискация имущества и лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.