Россия экстрадировала в Казахстан серийного мошенника

Россия выдала Казахстану мужчину, подозреваемого в серийном мошенничестве. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 26 апреля в Генеральной прокуратурой республики.
"В период с 2022 по 2023 год злоумышленник под предлогом поставки оптовых партий продуктов питания из-за рубежа обманным путем завладел денежными средствами девяти предпринимателей на общую сумму 470 млн тенге"
– пресс-служба ведомства
Там также подчеркнули, что после совершения преступления фигуранту уголовного дела удалось скрыться.
"В связи с этим он был объявлен в международный розыск и в декабре прошлого года задержан на территории Москвы"
– надзорный орган
После этого мужчину поместили в следственный изолятор. Ему грозит конфискация имущества и лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.