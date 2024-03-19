Главарю ОПГ из Казахстана не удалось отсидеться в Азербайджане

Азербайджан выдал Казахстану главаря преступной группировки контрабандистов, действовавшей в стране в 2016-2018 годах и нелегально ввозившей ходовые товары: теперь его ждет справедливый суд.

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос казахстанских коллег о выдаче главаря организованной преступной группировки (ОПГ) контрабандистов, пытавшегося переждать справедливое возмездие в другой стране.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана, подозреваемый возглавлял ОПГ в 2016-2018 годах, которая занималась контрабандой в страну востребованных товаров народного потребления, чем нанесла ущерб государству в особо крупном размере – на сумму более чем в 4 млрд тенге ($8,9 млн), передает Sputnik Азербайджан.

Подозреваемый был объявлен в международный розыск и пытался скрыться от суда на территории Азербайджана, но был обнаружен азербайджанскими правоохранителями.

Сотрудники Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу Казахстана при содействии казахстанского МИД экстрадировали его из Азербайджана.

Сейчас подозреваемый доставлен в следственный изолятор города Актау, в отношении него ведется следствие, и если его вина будет доказана, следующие 7-12 лет ему придется провести за решеткой, а его имущество будет конфисковано.