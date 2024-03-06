Обвиняемая в многомиллионном мошенничестве экстрадирована из Казахстана в Россию

Злоумышленница взяла в долг у нескольких человек десятки миллионов рублей, а затем уехала из России. Ее объявили в международный розыск.

Казахстан экстрадировал в Россию женщину, которая взяла в долг десятки миллионов рублей и уехала из страны. Об этом сказано в сообщении МВД РФ.

"В результате розыска, организованного по каналам Интерпола, аферистка была установлена и задержана компетентными органами Казахстана в городе Шымкенте и экстрадирована на территорию России, в Сахалинскую область. Обвиняемая заключена под стражу" – пресс-служба ведомства

В МВД рассказали, что в период с 2010 по 2014 год мошенница под расписку взяла долг у двух женщин суммарно $400 тыс, а еще у одной – примерно 20 млн рублей. Аферистка утверждала, что брала денежные средства на открытие бизнеса по перевозке автомобилей из Японии.

В 2019 году на нее завели уголовное дело, однако в 2022 году злоумышленница перебралась из России в Южную Корею, откуда затем уехала к своему мужу в Турцию, где впоследствии получила гражданство страны. В конце 2022 года мошенница была объявлена в международный розыск.