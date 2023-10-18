Фальшивые доллары продавали в Шымкенте

В казахстанском Шымкенте выявили группу фальшивомонетчиков, наводнивших регион поддельными долларами – "умельцы" печатали 100-долларовые купюры, при задержании у них изъяли фальшивок больше чем на $84 тысячи.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана по городу Шымкент провел успешную операцию по задержанию фальшивомонетчиков, печатавших и продававших доверчивым гражданам поддельную иностранную валюту – доллары США, сообщили в пресс-службе ведомства.

Организованную преступную группировку удалось задержать по горячим следам – операция была проведена при сбыте ими напечатанных фальшивок, у задержанных изъяли более 800 стодолларовых поддельных купюр на общую сумму $84200, все они задержаны и арестованы судом сроком на 2 месяца, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас специалисты АФМ выявляют местонахождение производства и причастных к изготовлению фальшивок, и уже есть первые результаты – так, аналогичные подделки сбывались и в Киргизии, а ГКНБ Кыргызской Республики по подозрению в сбыте поддельной валюты задержал гражданина Казахстана, который также причастен к продаже фальшивок в Шымкенте.