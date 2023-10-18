Владикавказский художник-любитель нашел себя в фальшивомонетничестве

Опубликовано: 15:04, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот с видео пресс-службы МВД по Северной Осетии

Опыт художника-самоучки сыграл злую шутку с безработным жителем столицы Северной Осетии – он попался полицейским с фальшивыми купюрами, которые пытался сделать максимально похожими на настоящие.

Североосетинские полицейские задержали местного безработного художника-любителя, попавшегося с фальшивыми деньгами, которые он печатал и дорабатывал вручную в меру своего таланта, сообщила пресс-служба МВД по Северной Осетии.

В подлинности крупной купюры, которой рассчитался за товар злоумышленник, засомневалась продавец, которая и вызвала полицию. По горячим следам оперативники установили его место жительства и обыскали квартиру, в которой нашли еще семь фальшивок номиналом 2 тыс рублей, а также оборудование для их изготовления, передает "АиФ-Ставрополье".

Безработный художник наладил печать денег на домашнем принтере, но поскольку от оригинала они все же отличались, он их дорабатывал вручную, чтобы они были максимально реалистичными.

Фальшивками он расплачивался в аптеках и небольших магазинах – правоохранители насчитали пять таких случаев, после чего завели на местного "малевича" уголовное дело.