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Владикавказский художник-любитель нашел себя в фальшивомонетничестве

Владикавказский художник-любитель нашел себя в фальшивомонетничестве
© Фото: скриншот с видео пресс-службы МВД по Северной Осетии
Опыт художника-самоучки сыграл злую шутку с безработным жителем столицы Северной Осетии – он попался полицейским с фальшивыми купюрами, которые пытался сделать максимально похожими на настоящие.

Североосетинские полицейские задержали местного безработного художника-любителя, попавшегося с фальшивыми деньгами, которые он печатал и дорабатывал вручную в меру своего таланта, сообщила пресс-служба МВД по Северной Осетии.

В подлинности крупной купюры, которой рассчитался за товар злоумышленник, засомневалась продавец, которая и вызвала полицию. По горячим следам оперативники установили его место жительства и обыскали квартиру, в которой нашли еще семь фальшивок номиналом 2 тыс рублей, а также оборудование для их изготовления, передает "АиФ-Ставрополье".

Безработный художник наладил печать денег на домашнем принтере, но поскольку от оригинала они все же отличались, он их дорабатывал вручную, чтобы они были максимально реалистичными.

Фальшивками он расплачивался в аптеках и небольших магазинах – правоохранители насчитали пять таких случаев, после чего завели на местного "малевича" уголовное дело.

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