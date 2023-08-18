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Дагестанские мебельщики занимались продажей фальшивок

Дагестанские мебельщики занимались продажей фальшивок
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очень странная находка ждала сыщиков в одном из частных мебельных цехов Махачкалы – после того, как двое его хозяев попытались продать фальшивую пятитысячную купюру, правоохранители нашли в их цеху еще 558 таких банкнот.

Сотрудников дагестанских спецслужб в одном из частных мебельных производств в Махачкале ждала неожиданная находка – 558 пятитысячных купюр на сумму почти в 2,8 млн рублей, вот только все они были фальшивыми, сообщила пресс-служба МВД РФ.

Подозрение у компетентных органов возникло после того, как предприниматели попытались продать такую купюру, передает "АиФ-Дагестан".

Двоих предприимчивых мебельщиков-фальшивомонетчиков, которые оказались жителями Махачкалы, пришлось задержать и этапировать в иное учреждение, где мебели как раз маловато.

В отношении них уже возбуждено уголовное дело по подозрению в изготовлении, хранении, перевозки или сбыте поддельных денег. Подозреваемые заключены под стражу.

Дагестанские &quot;умельцы&quot; печатали пятитысячные подделки

Дагестанские "умельцы" печатали пятитысячные подделки

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