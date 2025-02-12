Сумму нанесенного Арменией материального ущерба озвучили в Азербайджане

В Азербайджане подсчитали, что в результате армянской агрессии в период Первой Карабахской войны и последующие годы ущерб стране составил более 100 млрд манатов.

Армения нанесла Азербайджану материальный ущерб в размере более 100 млрд манатов. Об этом было сказано 18 февраля на судебном заседании по уголовному делу в отношении карабахских сепаратистов, прошедшем в Бакинском военном суде.

Подчеркивалось, что это суммарный ущерб, который был нанесен гражданской инфраструктуре, экономике, экологии, оборонному арсеналу и другим сферам во время Первой Карабахской войны и последующие годы.

В частности, за это время была уничтожена или приведена в негодность военная техника на сумму, превышающую 908 млн манатов.