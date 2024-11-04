БРИКС ищет альтернативу SWIFT

Вопрос создания альтернативной платежной системы для стран-участниц БРИКС не потерял актуальности и продолжает обсуждаться. С соответствующим заявлением выступил глава российского МИД.

Альтернатива американским платежным системам для стран-участниц БРИКС продолжает обсуждаться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что инициатором обсуждения стал президент Бразилии Лула да Силва и напомнил, что по итогам прошлого саммита была подчеркнута необходимость разработки предложения об альтернативных платежных платформах по линии финансовых министерств и Центробанков.

"Такие предложения были внесены, они предполагают, в частности, создание трансграничной платежной инициативы так называемой, создание перестраховочной компании и расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear"

- Сергей Лавров

Напомним, что предыдущий саммит БРИКС проходил в столице Татарстана с 22 по 24 октября 2024 года. На нем участники приняли Казанскую декларацию, где прописали возможность создания альтернативной платежной системы.

После инаугурации новый президент США Дональд Трамп предупредил страны БРИКС (Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) о 100-процентных тарифах на их товары в случае, если они решат заменить доллар на альтернативную валюту.

Перспективы альт-SWIFT

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что страны БРИКС не торопятся в настоящее время с разработкой новой системы взаиморасчетов, которая позволила бы контактировать банкам в обход SWIFT.

"Это стало долгосрочным вопросом. Проект реализуется не в авральном режиме, а планомерно, по мере достижения различных других договоренностей между странами. На мой взгляд, проект сохраняет актуальность независимо от того, будут ли сохраняться санкции или нет и как пойдет мирный процесс по Украине, но нужно учитывать, что он имеет долгосрочный характер", - прежде всего сказал он.

"Конечно, есть какие-то внутренние противоречия. Например, Бразилия сказала, что не будет в этом проекте участвовать. Выработка и единой валюты, и формы расчетов требует серьезного обсуждения. Тем не менее, по мере развития БРИКС этот процесс будет продолжаться независимо ни от чего. Такова объективная реальность: странам необходимо построения параллельной системы, независимой от американских и европейских банков", - подчеркнул Александр Абрамов.

БРИКС не будет обращать внимание на угрозы Трампа против единой валюты организации. "Угрозы Трампа носят пока спонтанный характер, а насколько они реализуемы, довольно сложно сказать. Вне зависимости от реакции Трампа, страны БРИКС заинтересованы в финансовой самозащите от возможных действий со стороны Запада. Это объективный процесс, все более актуальный по мере налаживания долгосрочного товарооборота между странами-участницами", - заключил экономист.